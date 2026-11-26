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В Украине разрешат использовать тела умерших для обучения медиков: что приняла Рада
Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит использовать для практического обучения студентов-медиков и врачей тела умерших по их прижизненному согласию или если их не потребовали для захоронения.
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, регулирующий использование тел умерших людей и анатомических материалов в медицинском образовании и науке. Документ позволит студентам и врачам отрабатывать практические навыки, а украинцам завещать свое тело науке.
За соответствующее решение в четверг, 26 ноября, проголосовали 243 народных депутата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко, даже самые современные симуляционные технологии не способны полностью воспроизвести особенности реальных человеческих тканей, сосудов, связок и мышц.
Новые правила позволят расширить практическую подготовку студентов, интернов и практикующих врачей, в частности, через проведение специализированных кадавер-курсов.
Главные нормы законопроекта
Прижизненное согласие: каждый человек получит право при жизни определить судьбу собственного тела после смерти и дать согласие на его передачу для обучения или научных исследований.
Невостребованные тела: документ четко прописывает сроки и условия, при которых медицинские вузы могут передавать тела умерших, которые не были востребованы для захоронения.
Этические гарантии: закон устанавливает строгие правила хранения, передачи и использования анатомических материалов с соблюдением прав человека, уважения достоинства умершего и защиты его волеизъявления.
Инициаторами изменений выступили, в частности, представители Ассоциации молодых врачей Украины, которые отмечали острую потребность качественной практической подготовки хирургов и других специалистов. В Минздраве отмечают, что аналогичные законодательные механизмы уже давно работают в США, Великобритании, Германии, Франции, Канаде и других развитых странах.
Принятие законопроекта за основу — это первый шаг. Далее документ будет готовиться ко второму чтению в парламенте.
Напомним, в Министерстве здравоохранения рассматривают возможность поднять минимальную зарплату украинским врачам и другим специалистам отрасли до 30 тысяч гривен, а для медицинских сестер и братьев — до 20 тысяч гривен. Впрочем, эти цифры остаются на стадии обсуждения.