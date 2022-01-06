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В Украине разрешили бустерную вакцинацию против COVID-19: как записаться на прививку

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В Украине разрешили бустерную вакцинацию против COVID-19: как записаться на прививку

Associated Press

Сделать бустерную прививку могут украинцы старше 18 лет.

На бустерную вакцинацию против COVID-19 все взрослые украинцы, уже получившие две прививки, могут записаться онлайн. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения.

Об этом сообщается на официальном канале медицинской информационной системы Helsi.

"С момента второй должно пройти не менее 6 месяцев. Бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней", — говорится в сообщении.

Узнать, сколько времени прошло от последней вакцинации против коронавируса, можно на портале Helsi в разделе "Мои вакцинации". Для бустерной дозы Минздрав рекомендует Moderna или Comirnaty от Pfizer.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

Записаться на прививку можно по ссылке. Для этого необходимо на сайте helsi.me выбрать город и пункт вакцинации. После этого следует выбрать удобный день и время. Для подтверждения записи Вам поступит сообщение или Helsi или SMS.

Напомним, в Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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