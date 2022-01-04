В Украине разрешили прививаться бустерной дозой людям от 60 лет: какую вакцину будут вводить

В Украине разрешили прививаться бустерной дозой людям от 60 лет: какую вакцину будут вводить

После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата продлят.

В Украине разрешили делать бустерную дозу вакцины против коронавируса людям старше 60 лет. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также читайте Кузин объяснил, как получить дополнительную и бустерную дозу вакцины против коронавируса и какая между ними разница

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, пожилые люди смогут получить бустерную дозу по меньшей мере через шесть месяцев после второй, независимо от того, какой вакциной они привились до этого.

Оптимальный период введения бустерной дозы – от 6 до 9 месяцев.

Предпочтение будут давать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Например, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, то бустерную дозу рекомендуется вводить вакциной Comirnaty/Pfizer.

При отсутствии м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата продлят.

Также в Украине, по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna Comirnaty от Pfizer).

Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna, говорят в Минздраве.

Напомним, Министерство здравоохранения уже разрешило применить бустерную дозу медикам: ее получили, более тысячи человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

В Украине начинают COVID-вакцинацию бустерной дозой | Новости Украины

Читайте также: