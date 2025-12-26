В Украине разрешили продажу лекарств на АЗС: подробности решения

Лекарство

Правительство начало масштабную реформу фармацевтического рынка, направленную на снижение цен и обеспечение доступности медикаментов даже в самых сложных условиях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Одно из наиболее революционных решений — разрешение на розничную торговлю безрецептурными лекарствами в помещениях автозаправочных станций (АЗС). Это сделано для того, чтобы украинцы имели доступ к необходимым препаратам даже тогда, когда обычные аптеки закрыты или не работают из-за отсутствия электроэнергии, ведь АЗС обычно снабжены генераторами.

Продавать лекарства на заправках позволят при следующих условиях:

наличие соответствующей лицензии;

обустройство отдельной зоны для хранения лекарств;

контроль качества обеспечивает уполномоченный фармацевт.

Также разрешена торговля через вендинговые автоматы, если соблюдены все требования по хранению.

Правительство также урегулировало ценовую политику в аптеках, работающих на территории государственных и коммунальных медучреждений. Теперь они обязаны реализовывать среди препаратов с одинаковым действующим веществом только лекарства с тремя самыми низкими ценами, которые определены в Национальном каталоге.

Это должно устранить практику, когда пациентам в больницах навязывают дорогие импортные аналоги вместо доступных препаратов и гарантировать прозрачность цен.

Кто теперь будет продавать лекарства в деревнях

Чтобы преодолеть дефицит кадров в сельской местности и прифронтовых территориях, Кабмин упростил требования к персоналу. Теперь отпускать лекарства в аптеках (без права их изготовления) смогут специалисты с образованием «Медсестринство» (профессиональный младший бакалавр), прошедшие курсы по профилю «Фармация».

Это позволит аптекам в небольших общинах работать стабильно, не закрываясь из-за нехватки дипломированных провизоров.

Еще одно важное изменение касается отношений между производителями и аптеками. Правительство запретило навязывать маркетинговые услуги как обязательное условие сотрудничества. Теперь продвижение лекарств должно быть исключительно добровольным и прозрачным.

Запуск Национального каталога цен делает невозможным использование маркетинга для скрытого повышения стоимости таблеток. Это создаст равные условия для производителей, в частности украинских, и позволит продвигать более доступные по цене лекарства, которые раньше «хоронили» на полках.

