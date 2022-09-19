В Украине разрешили вторую бустерную прививку против коронавируса для всех желающих

В Украине разрешили вторую бустерную прививку для всех желающих.

Вторую бустерную дозу прививки против коронавируса позволили делать всем украинцам. Делать ее можно с интервалом не менее четырех месяцев после первой дозы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Вторую бустерную дозу разрешили делать всем желающим. Однако в приоритете — люди с хроническими заболеваниями и людям старше 60 лет.

В Украине сейчас доступны 3 вакцины от COVID-19:

инактивированная CoronaVac от Sinovac;

мРНК-вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech;

векторная Janssen (Jcovden) от Johnson&Johnson.

"Если в вашем населенном пункте есть безопасный доступ к пунктам и центрам вакцинации — обратитесь туда, чтобы получить прививку", — подчеркнули в Минздраве.

Напомним, что в Энергодаре оккупанты устраивают провокационные обстрелы.

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