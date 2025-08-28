В Украине разрешили выезд мужчинам 18-22 лет: какая ситуация на границе

Граница / © ТСН

Норма о разрешении на выезд из Украины мужчинам от 18 до 22 лет заработала. Пограничники должны первым желающим пересечь границу .

Об этом в эфире "Мы Украина" рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Как отметил Демченко, изменения к правилам пересечения границы, которые касаются мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, опубликованы в «Правительственном курьере», они вступили в силу, и пограничники их уже начали применять на границе с сегодняшнего дня.

«Изменения, касающиеся женщин депутаток, мы ожидаем обнародования этих изменений, вступления в силу. И, конечно, когда это произойдет, пограничники также обеспечат возможность пересечения границы этой категории граждан Украины в соответствии с теми условиями, которые будут вписаны в правила пересечения границы гражданами Украины», — пояснил он.

Возвращаясь к мужчинам, акцентировал Демченко, пограничники уже фиксируют первых желающих пересечь границу. Кто-то даже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины.

Демченко напомнил, что это касается мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Напомним, Кабмин утвердил постановление о пересечении границы 18-22-летними. Так, с завтрашнего дня, 28 августа, выезжать смогут мужчины в возрасте до 22 лет включительно. Согласно постановлению, правила касаются также граждан, которые по разным причинам оказались за границей.

Ранее Владимир Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев до 22 лет. Как известно, в настоящее время ограничение составляет 18 лет.

"Это поможет почувствовать больше свободы, больше уверенности украинским семьям", - пояснил украинский лидер.