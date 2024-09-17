В Украине реформируют таможню: Рада приняла законопроект

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о реформе таможни.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Реформа таможни (№ 6490-д) одобрена в целом! За — 260. Это маяк МВФ, Всемирного банка и США. И всех бизнес ассоциаций. И общественности", — написал Железняк.

Нардеп добавил, что принятие такого закона наилучшее, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в бюджет.

Отметим, что законопроект № 6490-д предусматривает:

перезагрузка по образцу БЭБ, согласованная с международными партнерами;

прозрачный конкурс на должность председателя Гостаможслужбы с участием международных организаций;

политическую независимость главы Гостаможслужбы – увольнение по заключению аудита;

переаттестацию всех работников в течение 18 месяцев с даты назначения нового председателя;

половину членов аттестационных комиссий для руководящих должностей выбирают международники по предложениям бизнес-сообщества;

повышение зарплат на уровне закона

Напомним, в июле 2019 года президент Зеленский начал свое первое наступление на коррупционную таможню. Собрав на Закарпатье руководителей западных таможен, он уволил коррупционеров.

Но на шестой год управления страной власти заходят на новый круг реформ и в очередной раз обещают перезагрузку таможни, прозрачные конкурсы и окончательную победу над контрабандой.

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