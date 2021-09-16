В Украине реки могут выйти из берегов: где возможны подтопления

В Украине реки могут выйти из берегов: где возможны подтопления

Непогода ожидается уже на этих выходных.

В Украине синоптики предупредили об увеличении уровня воды в реках Львовской и Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, 17—19 сентября из-за сильных дождей может подняться уровень воды в реках бассейна Сана, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях. В реках Закарпатья уровень может подняться на 0,3—1,5 метра. На Латорице и в нижнем течении Боржавы до 2,0 метров.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отметим, что в пятницу и субботу синоптики прогнозируют в Ивано-Франковской и Львовской области пасмурную погоду и сильный дождь. Воздух прогреется до 16—20 градусов.

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