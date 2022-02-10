В Украине рекордные COVID-показатели: в Минздраве сообщили, планируется ли локдаун

В Украине рекордные COVID-показатели: в Минздраве сообщили, планируется ли локдаун

Украина живет в адаптивном карантине.

В Украине из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" вводить локдаун Минздрав не планирует. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обьяснил, что, несмотря на рост больных, количество госпитализаций удается сдерживать.

Об этом сообщил глава Минздрава на брифинге 10 февраля.

По словам Ляшко, говорить о локдауне при наличии COVID-вакцин неуместно. Кроме того, он заверил, как только Украина достигнет уровня вакцинации 70%, о карантине можно будет забыть.

"Рост количество случаев (заражение коронавирусом. — Ред.), но не госпитализаций. Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, который предусматривает красную зону", — пояснил глава Минздрава.