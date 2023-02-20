"В Украине решается судьба мирового порядка": обращение Зеленского в день визита Байдена

Зеленский подчеркнул, что война с РФ должна завершиться уже в текущем году.

Президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам, в котором подвел итоги исторического дня для Украины – первого визита президента США за 15 лет.

"Сегодняшний день был символическим. 362-й день полномасштабной войны, а мы в нашей свободной столице нашей свободной страны принимаем с визитом нашего мощного союзника – президента Соединенных Штатов Америки – и говорим с ним о будущем Украины, наших отношениях, всей Европе и глобальной демократии. Это показатель, насколько Украина устойчива. И насколько Украина важна для мира", – отметил глава государства.

По его словам, в девятую годовщину самых страшных дней Майдана, годовщину начала российской агрессии против нашего государства, украинцы больше чем когда-либо уверены, что справедливость все же будет восстановлена.

"Россия обязательно будет отвечать за свои преступления"

"Когда президент Байден – тогда вице-президент – в декабре 2015 года обращался к Верховной Раде, он подчеркнул очень важную вещь: не будет преувеличением сказать, что надежды всех свободолюбивых людей по всему миру – с нами, с украинцами, потому что так многое зависит от успеха нашего хрупкого эксперимента с демократией. Зависит для нашего государства, для всей Европы – свободной и в мире. Для всего мира, где демократия под угрозой", – сказал он.

Глава нашего государства уверен, что уже нет ничего, что могло бы поколебать демократию в Украине. В то же время, он напомнил, что именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка.

"И сегодня мы с президентом Байденом говорили, в частности, о том, как уже в этом году сделать все для нашей совместной победы в войне, начатой Россией", – рассказал Зеленский.

Война должна завершиться в этом году

"Начата девять лет назад. Полномасштабная — с прошлого февраля. Мы должны сделать все, чтобы именно в этом году можно было поставить точку в российской агрессии, дать волю нашим на сегодня еще оккупированным территориям и дать гарантии надежной безопасности как нашему государству, так и всем народам Европы, которые хотят жить свободно и в мире", – сказал президент Украины.

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Для этого нужна помощь нашей армии и решимость международных партнеров, добавил он.

Зеленский заверил, что увидел сегодня такую решительность президента Байдена и Соединенных Штатов Америки.

"Работаем над поставкой дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки. И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой", – рассказал он.

МВФ

Сегодня Зеленский также провел переговоры с прибывшей в Киев директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Мне было очень приятно услышать положительную оценку устойчивости наших институций, действенности и эффективности нашей страны в условиях такой жестокой и тотальной агрессии. Бывают ситуации, когда даже в более простых условиях государства не выдерживают. Украинское государство прошло страшные испытания и сохранило полную функциональность. Это еще одно достижение наших людей – всех, кто работает на государство. Достижение, которое стоит отметить именно сейчас – на днях, накануне годовщины вторжения. Украинцы способны на очень веские вещи, и каждый день мы видим новые доказательства этому", – сказал глава государства.

Отметил военных

Традиционно Владимир Зеленский отметил украинских героев на передовой: