"В Украине решается судьба мирового порядка": обращение Зеленского в день визита Байдена

Зеленский подчеркнул, что война с РФ должна завершиться уже в текущем году.
Президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам, в котором подвел итоги исторического дня для Украины – первого визита президента США за 15 лет.
"Сегодняшний день был символическим. 362-й день полномасштабной войны, а мы в нашей свободной столице нашей свободной страны принимаем с визитом нашего мощного союзника – президента Соединенных Штатов Америки – и говорим с ним о будущем Украины, наших отношениях, всей Европе и глобальной демократии. Это показатель, насколько Украина устойчива. И насколько Украина важна для мира", – отметил глава государства.
По его словам, в девятую годовщину самых страшных дней Майдана, годовщину начала российской агрессии против нашего государства, украинцы больше чем когда-либо уверены, что справедливость все же будет восстановлена.
"Россия обязательно будет отвечать за свои преступления"
"Когда президент Байден – тогда вице-президент – в декабре 2015 года обращался к Верховной Раде, он подчеркнул очень важную вещь: не будет преувеличением сказать, что надежды всех свободолюбивых людей по всему миру – с нами, с украинцами, потому что так многое зависит от успеха нашего хрупкого эксперимента с демократией. Зависит для нашего государства, для всей Европы – свободной и в мире. Для всего мира, где демократия под угрозой", – сказал он.
Глава нашего государства уверен, что уже нет ничего, что могло бы поколебать демократию в Украине. В то же время, он напомнил, что именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка.
"И сегодня мы с президентом Байденом говорили, в частности, о том, как уже в этом году сделать все для нашей совместной победы в войне, начатой Россией", – рассказал Зеленский.
Война должна завершиться в этом году
"Начата девять лет назад. Полномасштабная — с прошлого февраля. Мы должны сделать все, чтобы именно в этом году можно было поставить точку в российской агрессии, дать волю нашим на сегодня еще оккупированным территориям и дать гарантии надежной безопасности как нашему государству, так и всем народам Европы, которые хотят жить свободно и в мире", – сказал президент Украины.
Для этого нужна помощь нашей армии и решимость международных партнеров, добавил он.
Зеленский заверил, что увидел сегодня такую решительность президента Байдена и Соединенных Штатов Америки.
"Работаем над поставкой дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки. И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой", – рассказал он.
МВФ
Сегодня Зеленский также провел переговоры с прибывшей в Киев директором МВФ Кристалиной Георгиевой.
"Мне было очень приятно услышать положительную оценку устойчивости наших институций, действенности и эффективности нашей страны в условиях такой жестокой и тотальной агрессии. Бывают ситуации, когда даже в более простых условиях государства не выдерживают. Украинское государство прошло страшные испытания и сохранило полную функциональность. Это еще одно достижение наших людей – всех, кто работает на государство. Достижение, которое стоит отметить именно сейчас – на днях, накануне годовщины вторжения. Украинцы способны на очень веские вещи, и каждый день мы видим новые доказательства этому", – сказал глава государства.
Отметил военных
Традиционно Владимир Зеленский отметил украинских героев на передовой:
- десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады;
- 72-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады;
- 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "за отвагу и меткость на Донетчине";
- 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду и 1-й артиллерийский дивизион 44-й отдельной артиллерийской бригады "за достойный ответ врагу на атаки против Запорожья";
- 66-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду за "существенные потери врага в Луганской области".
Напомним, что сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден приехал в Киев с незапланированным визитом.
Во время своего визита глава Белого дома анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов, в который войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.
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