В Украине резко дорожает популярный тепличный овощ
Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание из-за активного спроса и сезонного сокращения предложения тепличных овощей
На этой неделе в Украине этого существенно выросла стоимость тепличных огурцов после того, как производители подняли отпускные цены на фоне повышенного спроса и сокращения предложений.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Украинские тепличные комбинаты декларируют цены на огурцы в пределах 25-45 грн/кг, что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой недели. При этом прогнозируется дальнейшее подорожание из-за активного спроса и сезонного сокращения предложения тепличных овощей
Операторы рынка объясняют, что на рост цены влияет несколько факторов.
Прежде всего производители тепличных огурцов не имеют конкуренции, поскольку продукция открытого грунта в продажу уже практически не поступает.
Кроме того, из-за прохладной и пасмурной погоды в Украине уменьшается выборка овощей в тепличных комбинатах, нынешние объемы продукции не покрывают все потребности покупателей.
Однако, как отметили аналитики, несмотря на существенное подорожание, нынешние цены на тепличные огурцы все еще меньше, чем в соответствующий период прошлого года, в среднем на 29%.
Напомним, в начале сентября в Украине зафиксирован рост цен на белокочанную капусту.