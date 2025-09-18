ТСН в социальных сетях

Украина
169
1 мин

В Украине резко дорожает популярный тепличный овощ

Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание из-за активного спроса и сезонного сокращения предложения тепличных овощей

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Супермаркет

Овощи в супермаркете, иллюстративное изображение / © Pixabay

На этой неделе в Украине этого существенно выросла стоимость тепличных огурцов после того, как производители подняли отпускные цены на фоне повышенного спроса и сокращения предложений.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Украинские тепличные комбинаты декларируют цены на огурцы в пределах 25-45 грн/кг, что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой недели. При этом прогнозируется дальнейшее подорожание из-за активного спроса и сезонного сокращения предложения тепличных овощей

Операторы рынка объясняют, что на рост цены влияет несколько факторов.

Прежде всего производители тепличных огурцов не имеют конкуренции, поскольку продукция открытого грунта в продажу уже практически не поступает.

/ © Pixabay

© Pixabay

Кроме того, из-за прохладной и пасмурной погоды в Украине уменьшается выборка овощей в тепличных комбинатах, нынешние объемы продукции не покрывают все потребности покупателей.

Однако, как отметили аналитики, несмотря на существенное подорожание, нынешние цены на тепличные огурцы все еще меньше, чем в соответствующий период прошлого года, в среднем на 29%.

Напомним, в начале сентября в Украине зафиксирован рост цен на белокочанную капусту.

