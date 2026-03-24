В Украине резко изменились цены на овощи и гречку: в чем причина

Цены на овощи в Украине существенно снизились из-за избытка урожая, тогда как стоимость гречки растет из-за сокращения посевных площадей и действий посредников.

Об этом сообщил член аграрного комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук для телемарафона.

Причины низких цен на овощи

По словам депутата, прошлогодний дефицит заставил аграриев значительно увеличить площади под овощные культуры. Это и привело к избытку предложения. Сегодня фермеры не могут реализовать большие объемы картофеля даже по 7–8 грн за килограмм. А цены на морковь и свеклу держатся на уровне 4–5 грн.

«Минувшей весной на всех эфирах обсуждали удорожание овощей, когда там картофель дошел до 35 грн. А в этом году наоборот цены копеечные. Потому что аграрии откликнулись. Увидели, что есть проблема — нужно наполнить холодильник, потребительскую корзину овощами украинских потребителей. Поэтому они (аграрии — ред.) увеличили площади и вышло так», — отметил Дмитрий Соломчук.

Почему подорожала гречка

В то же время ситуация с гречкой противоположна. Несмотря на то, что ее потребление в Украине не критично, сокращение посевов и рыночные манипуляции подтолкнули стоимость крупы вверх.

«Ее очень мало засевали. И в этом году сокращают аграрии площади под засев гречки», — пояснил член профильного комитета.

Соломчук добавил, что из-за этого дефицита и выросли цены на крупу. Хотя гречка популярна среди украинцев, но ее реальная зависимость потребления от нее в стране остается одной из самых маленьких.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, топливный кризис и удорожание горючего на АЗС могут привести к росту цен на продукты и услуги в Украине в ближайшие 3 недели.

А накануне Пасхи украинцы традиционно готовятся к существенному удару по кошелькам, ведь спрос на главный символ праздника — яйца — растет в разы.

Ранее мы писали, что сезонные факторы начали активно влиять на кошельки украинцев, обвалив цены на редис и некоторые фрукты.

Также мы сообщали, что весной 2026 года в киевских магазинах резко подорожали базовые продукты, а дешевые товары начали исчезать из продажи. Больше всего жителей столицы шокировала цена на гречку, которая местами поднялась почти до 90 гривен за килограмм.