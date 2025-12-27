В Украине резко изменится погода: что прогнозируют синоптики на 28 декабря

Погода в Украине / © unsplash.com

В воскресенье, 28 декабря, которое станет последним воскресеньем 2025 года, в Украине ожидается мокрый снег и резкое усиление ветра. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Осадки будут связаны с прохождением атмосферных фронтов восточного циклона. Температура воздуха в течение дня составит от -2 до +3 градусов, ночью будет подмерзать. На дорогах возможна гололедица.

В Киеве 28 декабря ожидаются снег, мокрый снег и сильный ветер, температура будет держаться около нуля.

В дальнейшем, по словам Диденко, в Украине сохранится влажная погода с периодическим снегом.

«Морозы усилятся под Новый год, с 30-го декабря начнется новый этап похолодания», — добавила синоптик.

Напомним, синоптик Виталий Постригань предупреждал, что до конца 2025 года погода продолжит поддерживать динамичный зимний характер.