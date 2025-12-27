- Дата публикации
В Украине резко изменится погода: что прогнозируют синоптики на 28 декабря
В Украину вернется зимняя непогода: ожидаются снег, мокрый снег и штормовые порывы.
В воскресенье, 28 декабря, которое станет последним воскресеньем 2025 года, в Украине ожидается мокрый снег и резкое усиление ветра. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Осадки будут связаны с прохождением атмосферных фронтов восточного циклона. Температура воздуха в течение дня составит от -2 до +3 градусов, ночью будет подмерзать. На дорогах возможна гололедица.
В Киеве 28 декабря ожидаются снег, мокрый снег и сильный ветер, температура будет держаться около нуля.
В дальнейшем, по словам Диденко, в Украине сохранится влажная погода с периодическим снегом.
«Морозы усилятся под Новый год, с 30-го декабря начнется новый этап похолодания», — добавила синоптик.
Напомним, синоптик Виталий Постригань предупреждал, что до конца 2025 года погода продолжит поддерживать динамичный зимний характер.