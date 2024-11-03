В Украине резко изменится погода: прогноз на неделю, 4-10 ноября

Штормовой северо-западный циклон испортит погоду в большинстве областей Украины.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

В понедельник, 4 ноября, под влиянием активного "ныряющего" циклона, в Украине ожидается неустойчивая погода.

На Левобережье и местами в западных областях пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. Ожидается усиление северо-западного ветра до 17-24 м/с (за исключением Закарпатья). Температура воздуха ночью будет составлять -2…+3°, днем +6…+11°.

Во вторник, 5 ноября, в Украине существенных осадков не предполагается. Только ночью в восточной части, днем местами в северных регионах пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на востоке ночью сохранятся отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -4…+1°, днем +3…+8°, на северо-востоке около 0°.

В среду, 6 ноября, ночью местами в северных и центральных регионах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по всей Украине ожидается сухая и спокойная погода. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -4…+1°, днем +5…+10°, в северо-восточной части 0…+5°.

В четверг, 7 ноября, под влиянием антициклона на всей территории Украины ожидается сухая погода. В западных областях ночью и утром местами будет туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3°, днем +7...+12°, на востоке +2...+7°.

В пятницу, 8 ноября, будет держаться погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в восточной части западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет -1…+4°, днем +8…+13°.

В субботу, 9 ноября, сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; в западных регионах переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет -1…+4°, днем +8…+13°.

В воскресенье, 10 ноября, на всей территории Украины продолжит господствовать антициклон. Поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет 0…+5°, днем +8…+13°.

Ранее сообщалось, что в Украине зима 2024/2025 может быть теплее обычного, а средняя сезонная температура воздуха — на 1-2 градуса выше нормы.

Читайте также: