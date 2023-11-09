В Украине резко изменится погода: прогноз на пятницу, 10 ноября

В Украине завтра, 10 ноября, без осадков. В западных областях ночью температура опустится ниже нуля, в остальных регионах также заморозки.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В западных областях температура ночью от +4 до -2 С; днем – от +9 до +11 градусов.

В северных областях температура ночью от +5 до +3 °С; днем от +9 до +11 градусов.

В центральных областях: температура ночью от +3 до +1 °С; днем от +11 до +13 °С.

В восточных областях температура ночью от +6 до +3 °С; днем от +8 до +12 градусов.

В южных областях: температура ночью от +5 до +3°С; днем от +13 до +15 градусов.

В Киеве без осадков. Температура днем до +11, ночью похолодает до +4.

По данным синоптики Наталки Диденко, в субботу и воскресенье Украину накроет циклон. Во всех областях Украины возможны дожди.

Будут ли морозы и снег зимой – читайте в новости.

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