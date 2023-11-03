В Украине резко изменится погода: прогноз на выходные, 4-5 ноября

В Украину идет незначительное похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 4 ноября, атмосферный фронт принесет влажную воздушную массу на запад, север и Винницкую и Черкасскую области. Пройдут умеренные дожди.

Пасмурная влажная погода будет сопровождаться сильным ветром и кое-где штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

"На остальной территории — восток, юг, Полтавщина, Днепр и Кропивницкий с районами — без осадков", — отметила она.

Однако ожидается сильный ветер южных направлений.

Температура воздуха в субботу предполагается +14+19 градусов, на юге +20+25 градусов, на северо-востоке +10+13 градусов.

В воскресенье, 5 ноября, дожди наиболее вероятны в западных областях Украины. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха 5 ноября в течение дня +14+19, на юге +19+22 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве 4 ноября будет идти дождь, ожидается сильный ветер, особенно во второй половине дня и вечером. Возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха около +14 градусов.

"5 ноября, в воскресенье, киевлянам можно и стоит выбираться из домов — дождь прекратится, температура воздуха подскочит до +17 градусов. Хотя останется порывистый ветер южного направления", — написала Диденко.

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