В Украине резко изменится погода: прогноз на выходные, 4-5 ноября

Ожидается дождь и сильный ветер.
В Украину идет незначительное похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Завтра, 4 ноября, атмосферный фронт принесет влажную воздушную массу на запад, север и Винницкую и Черкасскую области. Пройдут умеренные дожди.
Пасмурная влажная погода будет сопровождаться сильным ветром и кое-где штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.
"На остальной территории — восток, юг, Полтавщина, Днепр и Кропивницкий с районами — без осадков", — отметила она.
Однако ожидается сильный ветер южных направлений.
Температура воздуха в субботу предполагается +14+19 градусов, на юге +20+25 градусов, на северо-востоке +10+13 градусов.
В воскресенье, 5 ноября, дожди наиболее вероятны в западных областях Украины. На остальной территории без осадков.
Температура воздуха 5 ноября в течение дня +14+19, на юге +19+22 градуса.
Погода в Киеве
В Киеве 4 ноября будет идти дождь, ожидается сильный ветер, особенно во второй половине дня и вечером. Возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха около +14 градусов.
"5 ноября, в воскресенье, киевлянам можно и стоит выбираться из домов — дождь прекратится, температура воздуха подскочит до +17 градусов. Хотя останется порывистый ветер южного направления", — написала Диденко.
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