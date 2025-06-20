В Украине резко изменится погода: прогноз от синоптиков на 20 июня

Погода в Украине / © Associated Press

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Погода в Украине 20 июня будет неустойчивой: кратковременные дожди, сильный ветер и снижение температуры охватят большинство регионов страны.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине 20 июня

Правобережье будет оставаться под влиянием повышенного атмосферного давления, а Левобережье — пониженного. Ночью незначительные дожди пройдут на юге, северо-востоке и в Карпатах. Днем осадки вероятны в северных и восточных областях. На остальной территории будет сухо.

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Ожидается северо-западный ветер до 15-20 м/с, особенно в западных, северных и центральных регионах. Ветер принесет заметное похолодание — ночью на западе и севере, а днем почти по всей стране.

Температура ночью составит +11…+16°, на западе и севере +8…+13°. Днем воздух прогреется до +15…+20°, на Закарпатье — до +23°. В южных регионах — ночью +14…+19°, днем +21…+26°.

Прогноз погоды 20 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 20 июня

В Киеве и области 20 июня — облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура в области — ночью +8…+13°, днем +15…+20°. В Киеве — ночью +11…+13°, днем +16…+18°.

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В Киеве и Киевской области 20 июня объявлен желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 18 м/с.

Предупреждение об опасности

В течение 19-21 июня в большинстве областей страны — кроме отдельных районов севера, Ровенской области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине / © Укргидрометцентр

20 июня порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в большинстве западных, северных и центральных областей. Объявлен желтый уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / © Укргидрометцентр

Напомним, с 17 по 22 июня в Украине сохранится жаркая погода. В то же время 20-21 июня ожидается кратковременное снижение температуры, кроме южных областей. Местами пройдут периодические дожди, преимущественно на севере страны.

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