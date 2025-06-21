В Украине резко изменится погода: прогноз от синоптиков на 21 июня

Погода в Украине 21 июня / © Associated Press

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Погода в Украине, 21 июня, погода в Украине будет облачной с прояснениями. Атмосферные фронты с северо-запада принесут кратковременные дожди — ночью в северных, Черкасской и Кировоградской областях, днем по всей стране, кроме запада.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Украина находится под влиянием северо-западных процессов. Ожидаются чередования атмосферных фронтов, которые будут формировать неустойчивую погоду с дождями и местами грозами. В выходные на западе установится поле повышенного давления, которое с понедельника охватит большинство Правобережья. В воздух будет поступать холодный воздух с северных широт.

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Погода в Украине 21 июня

Температура ночью будет колебаться от +8 до +13°, на морском побережье — до +17°. Днем воздух прогреется до +16…+21°, в южных областях и на Закарпатье — до +24°. В Карпатах — прохладнее всего: ночью +2…+7°, днем +13…+18°. Ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с, местами порывистый

Погода в Киеве и области 21 июня

В столице и Киевской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями. Температура ночью +11…+13°, днем около +20°. По области — +8…+13° ночью, +16…+21° днем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности

21-23 июня на большей части территории Украины, кроме отдельных северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Особое внимание следует обратить жителям Ровенской, Житомирской.

Предупреждение о пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в Украине 20-21 июня ожидается кратковременное снижение температуры, кроме южных областей. Местами пройдут периодические дожди, преимущественно на севере страны.

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