В Украине резко изменится погода: прогноз от синоптиков на выходные

Заморозки

Выходные 27-28 сентября в Украине будут прохладными и с ночными заморозками. Малоподвижный скандинавский антициклон обусловит повышенное атмосферное давление, слабый ветер и холодные ночи. В воскресенье на запад и север страны выйдет атмосферный фронт, который принесет осадки.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog.com.

Погода 27 сентября

В западных регионах сохранится малооблачная и сухая погода, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3 °С; днем +13…+18 °С, в Карпатах +5…+10 °С.

На севере страны будет переменная облачность без осадков. Ночью ожидается +1…+6 °С, заморозки 0…-3 °С, днем +13…+18 °С.

В центральных областях — сухо, с туманами утром. Температура ночью +1…+6 °С, заморозки на почве 0…-3 °C; днем +14…+19 °C.

На юге и в Крыму — солнечно и сухо. Ночью +3…+9 °C, днем +15…+20 °С. В Крыму днем местами порывы ветра до 15-17 м/с.

В восточных регионах — переменная облачность, без осадков. Ночью +1…+6 °С, заморозки 0…-3 °С; днем +13…+18 °C.

Погода 28 сентября

На западе ночью существенных осадков не прогнозируют, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью +2…+7 °С, заморозки 0…-3 °С; днем +11…+16 °С.

На севере страны в течение суток ожидается облачная и дождливая погода. Температура ночью +4…+9 °С, днем +9…+14 °С.

В центральных регионах — без осадков, местами туманы. Ночью +2…+7 °С, заморозки 0…-3 °С; днем +13…+18 °С.

На юге и в Крыму — сухо и солнечно. Ночью +3…+8 °С, местами заморозки на почве 0…-3 °С; днем +16…+21 °С.

На востоке — переменная облачность без осадков. Температура ночью +3…+8 °С, заморозки на почве 0…-3 °С; днем +13…+18 °С.

Напомним, синоптики предупреждают о постепенном похолодании, которое охватит все регионы страны в ближайшие дни.