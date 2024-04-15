В Украине резко изменится погода: синоптик предупреждает о заморозках и похолодании

В Украине в течение недели погода будет в значительной степени холодная, ветреная, с дождем и даже немного с мокрым снегом. Заморозки во второй половине недели тоже возможны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 16 апреля, атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях периодические дожди, иногда с грозами. Также в течение дня осадки дойдут до Винницкой, Черкасской и Харьковской. На остальной территории Украины дожди маловероятны.

Температура воздуха – крайне неоднородна.

Например, на крайнем западе завтра днем иногда ниже +10 градусов, а в центральных областях, на юге и востоке местами до +26 градусов.

Ветер будет пока юго-западный, умеренный, временами порывистый и сильный.

В Киеве 16 апреля временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха в течение дня +17, +18 градусов.

В дальнейшем преобладает свежая, иногда даже холодная погода с периодическими дождями.

Ранее стало известно, что на этой неделе погодные условия в Украине ожидаются неустойчивыми с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления, а также дождями в сопровождении гроз и порывистым ветром.

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