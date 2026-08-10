- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3518
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине резко изменится погода — синоптики удивили прогнозом
Украина возвращается в теплую погоду после передышки: большинство регионов ждет солнечный день без осадков.
Сегодня, 10 августа, большинство регионов ожидают солнечный день без осадков, а на юге и юго-востоке снова до 30–33°.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
В Украине переменная облачность, осадков не прогнозируется — только на юго-востоке страны днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с — умеренный. Температура ночью 11–16°, днем 24–29°.
На юге и юго-востоке страны теплее: ночью 16–22°, днем 28–33°.
Погода в Киеве 10 августа
Сегодня в Киеве переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 14-16°, днем комфортные 27-29°.
Температура по Киевской области ночью 11-16°, днем 24-29°.
Напомним, в Украину после адской жары пришли сильные ливни. Накануне в Ивано-Франковске обрушились интенсивные осадки, возникли сильные подтопления.