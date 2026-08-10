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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине резко изменится погода — синоптики удивили прогнозом

Украина возвращается в теплую погоду после передышки: большинство регионов ждет солнечный день без осадков.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Украина снова прогреется до +33°

Украина снова прогреется до +33° / © Associated Press

Сегодня, 10 августа, большинство регионов ожидают солнечный день без осадков, а на юге и юго-востоке снова до 30–33°.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

В Украине переменная облачность, осадков не прогнозируется — только на юго-востоке страны днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с — умеренный. Температура ночью 11–16°, днем 24–29°.

На юге и юго-востоке страны теплее: ночью 16–22°, днем 28–33°.

Погода в Киеве 10 августа

Сегодня в Киеве переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 14-16°, днем комфортные 27-29°.

Температура по Киевской области ночью 11-16°, днем 24-29°.

Напомним, в Украину после адской жары пришли сильные ливни. Накануне в Ивано-Франковске обрушились интенсивные осадки, возникли сильные подтопления.

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