В Украине резко изменится погода: такой прогноз шокирует

В Украину несется потепление. После холодного и дождливого периода в Украину вернется тепло — синоптики обещают до +18 градусов. Более того, эксперты говорят и о теплой зиме.

Какие же температурные показатели подготовила нам погода на новую рабочую неделю и уик-энд – подробности рассказала Виктория Панченко в эксклюзиве TSN.UA.

Долгожданное потепление идет в Украину: синоптик Диденко назвала точную дату. Она прогнозирует нам прекрасную октябрьскую погоду. По ее данным, погода в Украине улучшится с началом новой недели. По данным Натальи Диденко, будет сухо, солнечно, а днем температура воздуха будет повышаться до более приятных +13...+17 градусов.

Примечательно, что и Наталья Птуха отмечала – не исключено, что даже с 20 октября антициклон ослабнет, поступит другая воздушная масса и температура будет повышаться, а заморозки будут отступать.

Немного изменится конфигурация воздушных потоков и относительно более теплая воздушная масса по сравнению с той, которая есть сейчас, поступит на территорию нашего государства.

“Надеемся, что где-то 21-22 числа заморозки будут отходить. Хотя, конечно, высоких значений температуры в ночные часы все равно не ожидаем. Будет в пределах +2 +7 градусов".

Также Птуха выразила надежду, что будет по крайней мере без заморозков или, если они и будут, то только на поверхности почвы и достаточно локально. В то же время эксперт добавила, что дневные максимумы в эти дни нас могут даже порадовать.

"Потому что до +15 в принципе воздух может прогреваться, по крайней мере, вот 23-24 числа более такая комфортная будет погода".

Впрочем, 20 градусов в Украине уже не ожидается. Разве что на юге еще может пригреть до +18.

"Но не больше. В общем это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно. Бабьим летом это не назовешь, но можно отметить, что немножко такая комфортная октябрьская погода. Будет спокойно".

В понедельник, 21 октября, в Украину начнут поступать теплые воздушные массы с запада и юга. На Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, а также в южных областях воздух прогреется до +13 ... +15 градусов. На востоке и севере будет прохладно +9...+10 градусов. Осадков не ожидается, утром местами возможны туманы. Во вторник, 22 октября, теплый атмосферный фронт распространится почти на всю территорию Украины, кроме части Сумщины и Черниговщины. Днем ожидается до +17 градусов, а в Крыму – до +19 градусов. Без осадков. В среду, 23 октября, в Украине ожидается теплая осенняя погода с максимальной дневной температурой до 18 градусов, осадков не ожидается. Теплее всего будет в южных областях и в центре. В Киеве и северных областях температура воздуха прогреется до +13... +14 градусов.

В четверг, 24 октября, на территорию нашей страны с севера начнут заходить арктические воздушные массы, в Сумской, Черниговской и Харьковской областях днем ожидается до +8 градусов. На остальной территории сохранится сухая и теплая погода с максимальными +18 градусов в южном регионе и +17 на Закарпатье. Осадков не ожидается. В пятницу, 25 октября, двигающиеся с севера холодные воздушные массы вытеснят теплый атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют на Закарпатье теплую погоду до +17 градусов, в южных и западных областях ожидается до +13...+15 градусов. На остальной территории страны температура снизится до +10 градусов. Осадков не прогнозируется. На выходных в Украине сохранится тенденция постепенного снижения температуры. Теплее будет на западе и на юге страны – до +15 градусов. На севере ожидается незначительное повышение температуры до +11 градусов. Без осадков.

Загадочная аномалия

Аномально теплое лето и теплое начало осени стали причинами одной загадочной аномалии. В Киеве в октябре массово зацвела сирень, которая растет во дворах столичных домов. Эколог Александр Соколенко в комментарии для ТСН.ua рассказал, что на это повлияла и засуха.

Эколог подчеркнул, что деревья цветут из-за аномальных погодных условий, которые являются следствием климатических изменений. Просто последствия этих изменений ежегодно становятся все более отчетливыми.

Соколенко добавил, что для растений такое цветение, вызванное последствиями климатических изменений, очень вредно. Более того, последствия климатических изменений усугубляются еще и неблагоприятными антропогенными условиями города.

Погодные рекорды

Примечательно, что, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в октябре на 1-1,5 градуса выше нормы.

Более того, ранее в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков в Киеве. Об этом сообщил Укргидрометцентр со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

В конце сентября в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Например, минимальная температура 27 сентября оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,3°С. Также средняя суточная температура воздуха 28 сентября достигла наивысшего значения для этой даты – +23,1°С. Это превысило предыдущий рекорд, установленный в 1927 году, на 2,0°С, а также превзошло климатическую норму на 9,9°С. Всего в сентябре в Киеве было установлено 11 температурных рекордов. По данным синоптиков, первый осенний месяц этого года оказался самым теплым с 19 века. Холоднее всего было 19 числа, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4°С, а теплее – 1 сентября, когда воздух прогрелся до жарких +33,0°С. В то же время осадков в сентябре 2024 года выпало очень мало — всего 36% от нормы.

Какой будет зима

Тем временем стало известно, что в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заходы арктического холода, то есть понижение температуры. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Благодаря этому воздушные массы на территорию Украины будут заходить с района Средиземного моря и Атлантики. Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.