В Украине резко изменится погода: выходные будут с сюрпризом

В Украине идет резкое похолодание и обильные дожди. Лето уже окончательно уступило осени, и солнце лишь изредка вынырнет из-за туч. Синоптики говорят, что вторая половина октября станет прохладнее, однако осадков будет меньше. Вместе с тем местами температура уже будет опускаться ближе к нулю.

А что подготовила нам погода на эти выходные 12 и 13 октября читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Погода испортится

Прогулки по городу лучше отложить. А если и рисковать – то брать с собой зонтики. А ведь в ближайшее время погода в Украине испортится. По словам спикера Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, в эти выходные мы ожидаем новый атмосферный фронт. Он будет поступать с запада. И в субботу 12 октября уже практически по всему Правобережью ожидаем дожди. Она уточнила, что позже атмосферный фронт немного сместится на Левобережье.

"И такой полосой достаточно интенсивные осадки будет приносить в течение выходных (12-13 октября). Перемещаясь с запада в восточном направлении"

Она добавила, что осадки, наконец, ожидаются в некоторых южных областях.

"Таких как Днепропетровска. Потому что там уже длительное время засушливый период. Грунтовая засуха. И хоть немного этой влаги наконец-то дойдет и туда"

Где и когда украинцам ждать заморозки

По словам Птухи, после того, как пройдет этот атмосферный фронт (в течение выходных дней), уже на следующей неделе, ориентировочно с 14 октября, снова будет преобладать погода без осадков.

"Снова у нас будет антициклон. Но в то же время у нас будет смена воздушных потоков. Они уже будут с севера, северо-запада. И это значит, что к нам поступит более прохладный воздух"

Это может стать причиной существенного понижения ночных температур воздуха.

"Это может вызвать то, что ночи будут уже холоднее. Особенно в западных областях... После 14 октября мы переходим на вторую половину октября. Ночи уже действительно могут быть прохладнее. Иногда даже и заморозки могут быть. То есть температурные показатели будут уже ближе. до нуля (если говорить о западных областях)"

В то же время, она отметила, что эта информация еще может уточняться.

"Потому что, как всегда напоминаю, оперативная информация с практическими значениями, которые можно использовать, это ближайшие пять суток. На них мы можем реально опираться. В дальнейшем это – тенденции. Но пока есть такие. Что после 14 октября — меньше осадков". и, скажем так, более низкие значения температур"

Еще одно предупреждение синоптиков

О похолодании в ближайшие дни сообщила и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в Украину идет холодный атмосферный фронт.

"Днем в субботу столица уже будет находиться в тыловом воздухе, поэтому 12 октября еще и резко похолодает до +11, +12 градусов. В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет всю территорию Украины и поэтому холодный воздух постепенно охватит все наши области. Такое резкое изменение погоды да еще и осенью, когда любят обостряться давние каверзные недуги, может негативно повлиять на здоровье"

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что 12 и 13 октября на большей части территории страны ожидаются дожди, однако они будут небольшими.

В субботу, 12 октября, ночью дожди сохранятся в западных областях, днем ожидаются также местами в северных и южных регионах. Ветер на левобережье юго-восточный, на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9… +15 °С, на крайнем юге и в Крыму местами до +18 °С; днем +19…+25 °С, в западных областях +13…+18 °С. небольшие, местами дожди, в южных и центральных областях с грозами. местами +14…+17 °С; днем +13…+18 °С, на юго-востоке и в Крыму до +21 °С."

Какой будет зима

Тем временем стало известно, что в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заливы арктического холода, то есть понижение температуры. Об этом в комментарии "УНИАН" рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Так, благодаря этому, воздушные массы на территорию Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики.

Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

Метеоролог уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также достаточно жаркое и нехарактерное для осенней погоды.

Что касается возможных кратковременных заливов арктического воздуха, то есть понижения температуры, эксперт пояснила, что если общая фоновая температура будет достаточно высокой, то даже это снижение температуры не приведет к сильным морозам.

Что будет со светом

Тем временем украинцев предупредили о возможных отключениях света зимой. Однако их продолжительность будет зависеть от защиты электростанций, эффективности ПВО и погоды. Да, Украина разработала краткосрочный план, который поможет энергетической системе пережить будущую зиму. Об этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил в комментарии Financial Times.

Тимченко предупредил, что, по лучшему сценарию, этой зимой отключения электричества будут продолжаться в среднем пять часов в день. И это только при отсутствии новых массированных ударов РФ и сильных морозов. Министерство энергетики заверило Financial Times, что разработало стратегию и создало условия для децентрализации энергетики. Однако подробности в ведомстве не раскрыли. В свою очередь, и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт сообщил, что Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными ограничениями в суточные пики потребления при температуре от нуля по Цельсию и выше, а также с незначительными ограничениями при температуре минус 10-15 градусов мороза в течение трех суток.

Глава компании уточнил, что указанные ограничения эквивалентны одной очереди графиков почасовых отключений. Согласно обновленному энергетическому балансу системного оператора, этой зимой Украину могут ожидать незначительные ограничения электроэнергии только в течение трех месяцев: в декабре-феврале. Как пояснил Брехт, по сценарию 10-15 градусов мороза в течение трех суток и более дефицит мощности в объединенной энергосистеме может составить 2-2,5 тыс. МВт. Это можно сравнить с двумя очередями отключений в течение 8 часов. Однако указанные величины являются предельными и отработан компанией ряд компенсационных факторов, предусматривающих снижение дефицита. Среди таких факторов глава "Укрэнерго" назвал ожидаемое увеличение импорта электроэнергии, возможность использовать аварийную помощь из европейских стран, запланированное введение до конца года объектов распределенного поколения, а также восстановление к зиме дополнительно мощностей тепловой генерации.

Напомним, в Украине сегодня, 12 октября, ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха снизится и пройдут дожди.

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