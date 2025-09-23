В Украине резко меняется погода: после теплого воскресенья ожидаются дожди и заморозки

Собака / © iStock

В Украине сегодня установился самый теплый день на фоне ближайшей перспективы похолодания. Будет солнечно и тепло. Днем температура воздуха будет достигать +20…+27 градусов, на Луганщине — местами до +29.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Однако уже сегодня атмосферный фронт начал влиять на западные области: на Волыни, Ровненщине и Львовщине ожидаются дожди, плотная облачность и постепенное похолодание.

Завтра, 24 сентября, осадки сместятся на север и часть центральных областей, дневная температура снизится до +12…+16 градусов. В Киеве прогнозируется увеличение облачности, местами дожди, дневная температура около +15 градусов.

В среду теплая погода еще сохранится на юге, востоке и местами в центральных областях, однако с 25 сентября похолодает по всей стране. Влияние сухого, ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы приведет к ночным заморозкам: 25 сентября на севере, 26-27 сентября — на севере, западе, центральной части и востоке Украины.

Нужно защитить растения и овощи и одеваться теплее, ведь днем температура будет оставаться прохладной, +12…+16 градусов.

До конца недели антициклон по имени Petralilly обеспечит ясное небо и солнечную погоду почти по всей Украине, однако ночные заморозки сохранятся.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет резкое похолодание и мощный холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди и ощутимое снижение температуры.