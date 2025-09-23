- Дата публикации
-
- Украина
- 314
- 1 мин
В Украине резко меняется погода: после теплого воскресенья ожидаются дожди и заморозки
В Украине метеорологи отмечают подготовку к ночным заморозкам и снижению дневных температур.
В Украине сегодня установился самый теплый день на фоне ближайшей перспективы похолодания. Будет солнечно и тепло. Днем температура воздуха будет достигать +20…+27 градусов, на Луганщине — местами до +29.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Однако уже сегодня атмосферный фронт начал влиять на западные области: на Волыни, Ровненщине и Львовщине ожидаются дожди, плотная облачность и постепенное похолодание.
Завтра, 24 сентября, осадки сместятся на север и часть центральных областей, дневная температура снизится до +12…+16 градусов. В Киеве прогнозируется увеличение облачности, местами дожди, дневная температура около +15 градусов.
В среду теплая погода еще сохранится на юге, востоке и местами в центральных областях, однако с 25 сентября похолодает по всей стране. Влияние сухого, ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы приведет к ночным заморозкам: 25 сентября на севере, 26-27 сентября — на севере, западе, центральной части и востоке Украины.
Нужно защитить растения и овощи и одеваться теплее, ведь днем температура будет оставаться прохладной, +12…+16 градусов.
До конца недели антициклон по имени Petralilly обеспечит ясное небо и солнечную погоду почти по всей Украине, однако ночные заморозки сохранятся.
