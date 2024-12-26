В Украине резко подорожал один из овощей борщевого набора: прогноз экспертов

С начала текущей недели цена на морковь выросла до 23-30 грн/кг ($0,55-0,71/кг), что на 15% больше по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Производители объясняют это повышением спроса от оптовых компаний и розничных сетей, активно закупающих морковь для дальнейшей реализации.

Основными факторами роста является сокращение предложения некондиционной моркови, поскольку поставки с необорудованных складов значительно снизились. Спрос на качественную продукцию остается высоким, а некоторые крупные хозяйства даже сдерживают продажи в ожидании роста цен.

Сейчас морковь в Украине стоит в среднем в 2,6 раза дороже, чем в этот период прошлого года. Аналитики не исключают, что цены могут продолжить расти и на следующей неделе.

"При этом операторы рынка отмечают, что рост цен не способствовал снижению спроса на морковь, в связи с чем они не исключают, что на следующей неделе фермеры будут предпринимать попытки в очередной раз повысить цены в этом сегменте", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине выросли цены на апельсины и мандарины.

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