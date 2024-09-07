В Украине резко подорожал популярный овощ из борщового набора: какие цены сейчас

Цены на картофель в Украине значительно выросли. Основная причина этого — увеличение спроса со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей.

Об этом сообщили аналитики проекта East Fruit.

Ситуация на рынке осложняется слухами о возможной нехватке качественного картофеля этого сезона.

По состоянию на 4 сентября цена картофеля на рынке Украины составляла от 12 до 18 гривен за килограмм, что эквивалентно $0,29-0,44 за килограмм. Это на 16% больше по сравнению с концом прошлой рабочей недели. Производители указывают, что рост цен также обусловлен уменьшением объемов производства картофеля в стране.

Анализы показывают, что аномальная засуха в этом году существенно повлияла на урожайность картофеля в основных регионах производства. Неблагоприятные погодные условия отрицательно сказались не только на количестве урожая, но и его качественных характеристиках.

В настоящее время оптовые цены на картофель в Украине уже в среднем вдвое выше, чем в начале сентября 2023 года. Тем не менее, многие участники рынка не ожидают снижения торговой активности в этом сегменте в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали о том, когда копать картошку 2024 года, чтобы хорошо сохранилась: лучшие даты по лунному календарю.

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