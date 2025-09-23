- Дата публикации
В Украине резко похолодает: синоптики назвали дату
Мощный холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди и ощутимое снижение температуры.
Резкое похолодание в Украине наступит уже в среду, 24 сентября. Температура в большинстве областей снизится до +11+17 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Украине ожидаются резкие изменения погоды. Причиной станет мощный холодный атмосферный фронт.
Уже с 24 сентября фронт начнет продвигаться с запада, принося дожди в западные, северные регионы и в Винницкую область.
На следующий день, 25 сентября, зона осадков распространится на восток Украины. Вместе с дождями придет и ощутимое похолодание.
Ночами 25-26 сентября температура воздуха снизится до +2+7 градусов. В некоторых районах возможны первые этой осенью заморозки.
В конце недели, после ухода фронта, территорию Украины охватит область повышенного давления — осадки прекратятся, однако прохладная погода сохранится.
Напомним, накануне синоптик Наталья Диденко предупредила о резком похолодании с 25-26 сентября. В западных областях, особенно в Карпатах, дождь будет переходить в мокрый снег. Прохладная и влажная погода сохранится до конца сентября, а в октябре ожидается возвращение «бабьего лета».