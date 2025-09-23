В Украине резко похолодает: синоптики назвали дату

Похолодание и дожди в Украине / © ТСН

Резкое похолодание в Украине наступит уже в среду, 24 сентября. Температура в большинстве областей снизится до +11+17 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Украине ожидаются резкие изменения погоды. Причиной станет мощный холодный атмосферный фронт.

Уже с 24 сентября фронт начнет продвигаться с запада, принося дожди в западные, северные регионы и в Винницкую область.

На следующий день, 25 сентября, зона осадков распространится на восток Украины. Вместе с дождями придет и ощутимое похолодание.

Ночами 25-26 сентября температура воздуха снизится до +2+7 градусов. В некоторых районах возможны первые этой осенью заморозки.

В конце недели, после ухода фронта, территорию Украины охватит область повышенного давления — осадки прекратятся, однако прохладная погода сохранится.

Прогноз погоды в Украине / © Укргидрометцентр

Напомним, накануне синоптик Наталья Диденко предупредила о резком похолодании с 25-26 сентября. В западных областях, особенно в Карпатах, дождь будет переходить в мокрый снег. Прохладная и влажная погода сохранится до конца сентября, а в октябре ожидается возвращение «бабьего лета».