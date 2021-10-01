В Украине резко сократилось количество областей с показателями "оранжевой" зоны: какой регион в опасности

В Украине резко сократилось количество областей с показателями "оранжевой" зоны: какой регион в опасности

На Буковине много больных коронавирусом, находящихся под ИВЛ.

В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 1 октября только одна область соответствует критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в "желтой" зоне.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

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Согласно данным, в Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом вырос до 527, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения. Также превышены показатели по загруженности "ковидных" коек.

В частности, на Буковине сейчас загруженности коек с кислородом для COVID-больных составляет 67,5% при разрешенном максимуме 65%. А несколькими днями ранее этот показатель находился в пределах 64,2-65,9%.

Также сейчас в Донецкой области превышен показатель госпитализаций — 66,3% при разрешенном максимуме 50%.

Заметим, что по состоянию на 26 сентября уже пять областей соответствовали критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Напомним, в Украине с 23 сентября в всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.

По каким теперь ограничениям живет Украина, читайте здесь.

Коронавирус в Украине: что изменилось в регионах с внедрением "желтой" карантинной зоны

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