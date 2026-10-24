В Украине резко теплеет: какой будет погода на выходных, 24-25 октября

Октябрьское тепло удерживает свои позиции / © Associated Press

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Последние выходные октября в Украине обещают быть не по-осеннему теплыми. В большинстве регионов существенных осадков не ожидается, а днем воздух будет прогреваться до +21 °С.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине в субботу, 24 октября

В западных областях местами пройдут дожди, возможны туманы. В Закарпатье и Волыни существенных осадков не прогнозируют. Ночью температура составит +3…+8 °С, а в Винницкой области — до +10 °С. Днем столбики термометров покажут +10…+16 °С. Скорость ветра — 3–8 м/с, его направление будет меняться.

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На севере будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью ожидается +6…+11 °С, днем — +12…+17 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В центральных областях осадков не предполагается: ночью +6…+11°С, днем +14…+19°С.

На юге и в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Небольшой дождь возможен ночью в отдельных районах Одесчины. Температура воздуха ночью будет +8…+13 °С, днем — +16…+21 °С. На востоке переменная облачность без осадков: ночью +6…+11 °С, днем +13…+18 °С, а восточный ветер достигнет 7–12 м/с.

Прогноз на воскресенье, 25 октября

В западных регионах ночью местами возможен небольшой дождь, а днем сильные осадки не ожидается. В отдельных районах будет образовываться туман. Температура воздуха будет составлять +4…+9 °С ночью и +12…+17 °С днем.

На севере переменная облачность без дождей: ночью +6…+11 °С, днем +12…+17 °С. В центральных областях сохранится сухая погода: ночью +6…+11°С, днем +13…+18°С.

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На юге и в Крыму осадков не прогнозируют: ночью +8…+13°С, днем воздух прогреется до +16…+21°С. На востоке переменная облачность, ночью от +5 до +10 °С, днем от +12 до +17 °С, юго-восточный ветер 7–12 м/с.

Ранее руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Пострыгань сообщил, что до 27 октября в Украине будет удерживаться теплая погода. Облачно с небольшими дождями и туманами. Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днем воздух прогреется до +12…+17 градусов выше нуля.

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