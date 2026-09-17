В Украине резко ухудшится погода: синоптик рассказал, когда накроет волна дождей и похолодание

В Украине сохранится теплая и солнечная погода / © pexels.com

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В Украине из-за атмосферного фронта испортится погода, температура воздуха к концу недели снизится.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

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«В период 18-20 сентября будет царить ласковое сентябрьское лето: преимущественно солнечно, сухо и маловетренно. Температура ночью +8-13, днем комфортная +22-27», — отметил он.

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Когда погода в Украине изменится

По данным синоптика, в понедельник, 21 сентября, погода изменится.

«Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона, который принесет долгожданные дожди. С северными ветрами к нам поступит холодный влажный воздух из Скандинавии, температурный фон снизится. Ночью +8-13, днем +16-21», — отметил синоптик.

В период 22-25 сентября периодически будут идти дожди разной интенсивности, поступление холодного воздуха будет продолжаться. Температура воздуха ночью +7-12, днем +12-17.

«Волна холода ожидается ощутимой, но пока без заморозков. Бабье лето еще вернется», — добавил он.

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Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что практически всю эту неделю будем наслаждаться классическим бабьим летом. В то же время синоптик отметила, что со следующей недели в Украине может наступить похолодание.

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