В Украине резко упало доверие к Верховной Раде и министрам: сколько людей поддерживают власть

С мая 2022 года по октябрь 2023 года в Украине резко снизилось доверие к институтам центральной власти.

В Украине доверие к президенту упало с 91% до 76%, доверие к правительству — с 74% до 39%, а доверие к Верховной Раде — с 58% до 21%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 30 сентября – 13 октября 2023 года.

"Однако важно различать ситуацию для правительства и парламента, где мы видим большинство, которые уже не доверяют (и баланс доверия-недоверия отчетливо отрицательный), и для президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему (и баланс доверия-недоверия определенно положительный)", – комментируют социологи.

Среди институтов доверие сохраняют Вооруженные силы Украины и волонтеры. Так, 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года было 98%), а 87% доверяют волонтерам (в мае 2022 года было также 87%).

Доверие к местным властям не изменилось: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют ей, а 46% — не доверяют.

"Уровень доверия к институтам показывает, что критика граждан прежде всего фокусируется именно на правительстве и Верховной Раде и в меньшей степени касается президента", — прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В то же время Грушецкий обратил внимание на значительную критику местных властей.

"Текущая критика, очевидно, в значительной степени связана с возможно неэффективным расходованием местных бюджетов. Хотя реформа децентрализации воспринимается украинцами как одна из наиболее удачных реформ (и большинство ее поддерживают), но сейчас опасна тенденция формирования образа местной власти как не очень ответственной в условиях полномасштабной войны. В результате общественное мнение может не оградить местные власти от возможной рецентрализации и сворачивания децентрализации", — отметил он.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказали, сколько украинцев доверяют полиции, Нацгвардии и СБУ. Так, в Украине по сравнению с 2021 годом заметно возросло доверие к большинству органов в секторе общественной безопасности.

Читайте также: