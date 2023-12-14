В Украине резко увеличится цена на яйца: стало известно, с чем это связано

Стоимость яиц может вырасти с 60 до 70 гривен за один десяток.

В Украине в период новогодних праздников могут в цене прыгнуть яйца. Стоимость может подняться до 10 гривен.

Об этом "Униану" сообщила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

По ее словам, в новогодние праздники стоимость яиц может вырасти с 60 гривен до 70 за один десяток.

"В середине декабря 2023 года десяток яиц в супермаркетах Украины стоит около 59,75 грн, что на 7% превышает показатель месячной давности. По сравнению с декабрем 2022 года цена на яйца сейчас на 19% ниже. В период новогодних праздников цена на яйца может еще возрасти, но не превысить показателя 70 грн за десяток ”, – отметила аналитик.

Она также добавила, что в течение года есть два пиковых периода, когда цены на яйца поднимаются: это Пасха и Новый год. Именно в это время увеличивается спрос.

"Кроме того, в период новогодних праздников птица в хозяйствах населения очень плохо уносится из-за низких температур, что сокращает предложение на рынке и в комбинации с повышенным спросом приводит к росту цен", — подчеркнула Литвин.

Напомним, что уровень инфляции в Украине в следующем году может измениться.

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