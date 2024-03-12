В Украине резко возросло количество женщин с подаренными автомобилями – данные МВД

Речь идет о перерегистрации автомобилей на основании договоров дарения. Любопытно, что женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны.
В Украине резко возрос уровень перерегистрации автомобилей на женщин согласно договорам дарения.
Об этом свидетельствуют данные МВД, которые проанализировало издание NGL.media.
"Судя по всему, это напрямую связано с законодательными инициативами, которые предусматривают существенные ограничения в распоряжении имуществом для мужчин, уклоняющихся от мобилизации", — заключили в источнике.
Данные предоставлены после исследования ежемесячных данных о транспортных средствах и их владельцах, публикуемых МВД.
"Заметили, что количество регистрационных действий с транспортом на основании договоров дарения значительно возросло. Например, за прошлый год перерегистрация по договорам дарения, заключенным в территориальных сервисных центрах, возросла в 2,3 раза. Если обычно ежемесячно таких случаев было около двухсот, то с летом 2023 года количество перерегистраций автомобилей на основании договоров дарения стало расти", — идет речь в исследовании.
Согласно результату анализа данных МВД, украинские мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен и из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих запрет уклоняющимся от мобилизации мужчин на проведение операций с имуществом и ограничение на управление принадлежащими им транспортными средствами. Следует отметить, что ни один из таких законопроектов пока не стал законом.
В открытых наборах данных МВД отсутствует информация о статье приобретателей подарков, поэтому Главный сервисный центр МВД по запросу NGL.media предоставил такие обезличенные данные.
Эти данные подтвердили нашу гипотезу, потому что именно с декабря 2023 женщины стали значительно чаще получать автомобили в подарок. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составило 175 против 110, в ноябре – 157 против 144, в декабре – уже 361 против 114. А в январе это соотношение выросло до 865 женщин против 159 мужчин. В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше мужчин.
В целом за последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили преимущественно 2007-2018 годов выпуска, новых автомобилей 2022-2023 г.в. всего восемь десятков. Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны.
Напомним, в соцсетях украинцы активно обсуждают возможность массового переоформления недвижимого имущества мужчинами из-за мобилизации.
Сайт ТСН.ua выяснял, что по этому слуху, а что действительно планируется и чего ожидать.
Читайте также:
- Квартира за черешню: нардеп от "Слуги народа" вскочил в скандал из-за жилья в элитном районе Киева
- Работают всего 5 миллионов: кто удерживает в Украине пенсионеров, детей и льготников и почему после войны мы обеднеем
- Будут отвечать индивидуально: что ожидает уклоняющихся, сбежавших за границу со сфальсифицированными справками от ВЛК