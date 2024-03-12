В Украине резко возросло количество женщин с подаренными автомобилями – данные МВД

Речь идет о перерегистрации автомобилей на основании договоров дарения. Любопытно, что женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны.

В Украине резко возрос уровень перерегистрации автомобилей на женщин согласно договорам дарения.

Об этом свидетельствуют данные МВД, которые проанализировало издание NGL.media.

"Судя по всему, это напрямую связано с законодательными инициативами, которые предусматривают существенные ограничения в распоряжении имуществом для мужчин, уклоняющихся от мобилизации", — заключили в источнике.

Данные предоставлены после исследования ежемесячных данных о транспортных средствах и их владельцах, публикуемых МВД.

"Заметили, что количество регистрационных действий с транспортом на основании договоров дарения значительно возросло. Например, за прошлый год перерегистрация по договорам дарения, заключенным в территориальных сервисных центрах, возросла в 2,3 раза. Если обычно ежемесячно таких случаев было около двухсот, то с летом 2023 года количество перерегистраций автомобилей на основании договоров дарения стало расти", — идет речь в исследовании.

В Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування

Согласно результату анализа данных МВД, украинские мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен и из-за определенных законодательных инициатив, предусматривающих запрет уклоняющимся от мобилизации мужчин на проведение операций с имуществом и ограничение на управление принадлежащими им транспортными средствами. Следует отметить, что ни один из таких законопроектов пока не стал законом.

В открытых наборах данных МВД отсутствует информация о статье приобретателей подарков, поэтому Главный сервисный центр МВД по запросу NGL.media предоставил такие обезличенные данные.

Эти данные подтвердили нашу гипотезу, потому что именно с декабря 2023 женщины стали значительно чаще получать автомобили в подарок. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составило 175 против 110, в ноябре – 157 против 144, в декабре – уже 361 против 114. А в январе это соотношение выросло до 865 женщин против 159 мужчин. В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше мужчин.

В целом за последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили преимущественно 2007-2018 годов выпуска, новых автомобилей 2022-2023 г.в. всего восемь десятков. Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны.

Напомним, в соцсетях украинцы активно обсуждают возможность массового переоформления недвижимого имущества мужчинами из-за мобилизации.

Сайт ТСН.ua выяснял, что по этому слуху, а что действительно планируется и чего ожидать.

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