В Украине родился жеребенок потомков пропавших тарпанов: что известно

В Яворовском национальном природном парке появился на свет жеребенок потомков тарпанов.

Лошадь потомков тарпанов. Фото: Яворовский национальный природный парк

В Украине в Центре разведения и сохранения потомков диких лошадей-тарпанов родился жеребенок. Животное еще совсем маленькое, однако уже держится рядом с матерью и делает первые шаги.

Об этом сообщили в Яворовском национальном природном парке.

«Именно с таких моментов начинается восстановление того, что когда-то было потеряно», — говорится в сообщении.

Тарпаны — дикие лошади, которые исчезли в естественной среде много лет назад. Сегодня их потомков постепенно возвращают в природные экосистемы благодаря работе природоохранников.

В парке отмечают: каждый новый жеребенок — это не только пополнение, но и шаг к сохранению биоразнообразия и восстановлению вида.

Что известно о тарпанах

Как отмечают в Вгітаппапіса, тарпан был дикой лошадью, которая жила в Центральной Европе и сохранялась небольшими стадами в отдаленных регионах еще в течение Средневековья. Впрочем, в начале ХХ века этот вид полностью исчез в природе.

По данным исследователей, последние представители могли скрещиваться с одомашненными лошадьми Попытки восстановить внешний вид тарпана осуществлялись, в частности, в Мюнхенском зоопарке. Там путем селективного разведения домашних лошадей, имеющих общее происхождение с тарпанами, вывели животных, подобных этому виду.

Сегодня такие лошади представлены в зоопарках Европы и США. Они небольшие по размеру, имеют коричневый окрас, длинную гриву и хвост.

Напомним, ранее в Одесской области выпустили в природу редкую краснокнижную сову. Птица была ранена и несколько месяцев восстанавливалась перед возвращением в природу.

