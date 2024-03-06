В Украине ряд населенных пунктов остался без света: подробности отключений

По состоянию на утро среды, 6 марта, в ряде населенных пунктов Украины произошли отключения света. В результате атаки БПЛА электросети облэнерго пострадали в Хмельницкой и Одесской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

В Хмельницкой области было обесточено 30 населенных пунктов — это более 14 тысяч потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. К утру остаются обесточенными семь населенных пунктов.

В Одесской области без света остались 234 потребителя. Ремонтные бригады планируют возобновить энергопитание в течение дня.

"В целом ночная атака не нанесла критических последствий для работы энергосистемы", — подчеркнули в НЭК.

Также отмечается, что "по боевым действиям и по другим причинам" на утро без света остаются 398 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях. Также остаются обесточенными потребители в отдельных районах Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской областей.

Как сообщалось, ночью в Хмельницкой области произошли взрывы при атаке дронов. Был поврежден объект инфраструктуры, возникли отключения света.

Кроме того, ночью россияне атаковали БпЛА Одессу. Силы ПВО уничтожили 18 дронов, но есть падение обломков.

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