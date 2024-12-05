В Украине ряд провайдеров подвергся хакерской атаке: в эфир запустили пророссийские ролики

На ряде телеканалов женщина на русском языке рассказывала о "плохой жизни в Украине" и призывала уезжать в Россию.

Ряд провайдеров, транслирующих украинские телеканалы, подвергся атаке — в эфир запустили пророссийские ролики.

Об этом сообщает "Суспільне".

Провайдер "Триолан" сообщил, что будет решать проблему с сигналом ориентировочно до 21:00.

Вечером четверга, 5 декабря, пользователи кабельного телевидения столкнулись с перебоями в сигнале. По предварительным данным, на ряде телеканалов женщина на русском языке рассказывала о "плохой жизни в Украине" и призывала уезжать в Россию.

В частности, о проблеме начали сообщать пользователи сети "Триолан", однако в компании обещают как можно быстрее решить проблему и возобновить стабильную трансляцию.

"К сожалению, в нашу сеть было обнаружено несанкционированное вмешательство, повлиявшее на работу кабельного телевидения. Мы уже работаем над устранением проблемы и прилагаем все усилия, чтобы возобновить услугу в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении чат-бота компании.

Ранее мы писали, что российская хакерская группировка Midnight Blizzard, также известная как APT29, Nobelium или Cozy Bear, получила доступ к некоторым хранилищам исходного кода и внутренним системам компании Microsoft.

Читайте также: