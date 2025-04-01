В Украине с 1 апреля начали действовать новые правила бронирования работников предприятий

Бронирование работников / © ТСН

Реклама

В Украине с 1 апреля 2025 года все бронирования, оформленные до этого времени, теряют силу. Продолжить бронирование специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие свой статус критичности.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив, передает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В министерстве отмечают, что с 1 апреля прекращается действие бронирований, оформленных по старой системе. Возвращается стандартный режим рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (72 часа), а бронирование смогут получить только предприятия, подтвердившие свою критичность по новым правилам.

Реклама

Если предприятие еще не обновило статус критичности, ему необходимо обновить статус по новой процедуре. После получения подтверждения нового статуса необходимо повторно оформить бронирование работников. Если у работника уже есть активное бронирование, его нужно сначала аннулировать.

Все бронирования осуществляются только через портал «Действие» в электронном формате, без оформления бумажных документов или приказов.

Напомним, адвокат Катерина Анищенко рассказывала, что бронирование от мобилизации не гарантирует защиты от призыва. Она объясняла, что некоторые работодатели требуют прохождения ВЛК для бронирования, хотя закон этого не предусматривает. Это касается как тех, кто подтверждает пригодность к службе, так и работников, ранее не проходивших военно-врачебную комиссию.