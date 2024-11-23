В Украине с 1 декабря будут действовать новые правила бронирования от мобилизации: что изменилось

Компании, до 22 ноября получившие статус критически важных, сохраняют его до 28 февраля 2025 года.

С 1 декабря 2024 года обновляются правила бронирования предприятиями мужчин от мобилизации.

Об обновлении правил защиты от призыва сообщили на правительственном портале.

Компании, до 22 ноября получившие статус критически важных, сохраняют его до 28 февраля 2025 года. Статус могут аннулироваться по определенным причинам.

Предприятия, которые хотят забронировать от мобилизации работника, теперь должны платить ему заработную плату в 20 тысяч грн.

Ряд министерств и областных органов власти должны установить критерии, согласно которым определенная компания получит статус критической важной для экономики государства, региона, общества, отрасли.

Основные пункты об обновленных правилах бронирования предприятий:

отсрочка от призыва, установленная Минэкономики до вступления в силу постановления (до 22 ноября), будет действовать до 28 февраля 2025;

отсрочки, назначенные через "Дію" до 22 ноября, действуют на тот срок, на котором их назначили, но не дольше 28 февраля 2025 года;

отсрочку могут аннулировать, если будет соответствующее решение Минэкономики или другого назначавшего ее органа власти;

критически важные предприятия, у которых этот статус истекает до 30 ноября, сохраняют его до 31 декабря 2024 года;

предприятия могут получить статус критически важного, если у них нет задолженностей по налогам и ЕСВ;

органы власти должны в течение 10 дней сформировать четкий перечень критериев, по которым предприятие получает статус критически важного для экономики, населения, сил обороны.

Ранее сообщалось, что по результатам аудиторской проверки соответствующий статус "критичности" лишили 10% предприятий.

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