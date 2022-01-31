В Украине с 1 февраля начинается регистрация на основную сессию ВНО

В Украине с 1 февраля начинается регистрация на основную сессию ВНО

В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам.

Со вторника, 1 февраля, в Украине начнется регистрация на основную сессию ЗНО-2022. Она продлится до 9 марта.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Так, основная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 23 мая по 17 июня.

Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум по 5-ти учебным предметам. В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам.

Напомним:

В Украине с 5 по 22 января длилась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которое состоится во второй половине марта. Каждый, кто хочет проверить свои знания, должен был зарегистрироваться на сайте Регионального центра оценки качества образования.

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