В Украине с 1 июля запустят тестовую версию COVID сертификатов в "Дие"

В Украине с 1 июля запустят тестовую версию COVID сертификатов в "Дие"

К тестированию приглашаются люди, которые вакцинировались двумя дозами вакцины на территории Украины.

Министерство цифровой трансформации с 1 июля запускает бета-тестирование электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса в мобильном приложении "Дия".

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Об этом 30 июня сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Открываем регистрацию на бета-тест ковидних сертификатов в "Дие". Важная часть запуска, которая помогает протестировать работу документа. 1 июля старт бета-теста, после которого в течение 48 часов каждый тестировщик получит ссылку с доступом", — написал он.

По его словам, сертификат в приложении будет работать так же, как другие документы, его действительность можно будет проверить через QR-код.

Напомним, COVID-сертификаты, которые в ЕС договорились запустить с 1 июля, должны упростить путешествия в условиях пандемии, которые коронавирус поставил на паузу. В частности, речь идет о том, что турист с таким документом освобождается от необходимости сдавать тесты соблюдать карантин по прибытию в ту или инную страну.

Ранее сообщалось, что ЕС может признать украинские COVID-сертификаты до конца лета.

Об украинском сертификате вакцинации и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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