В Украине с 1 марта выросли пенсии: кому и как перечислили выплаты

В Украине с 1 марта выросли пенсии: кому и как перечислили выплаты

С 1 марта были повышены и "военные" пенсии.

В Украине с 1 марта в результате индексации в среднем пенсии выросли на 380 гривен. Повышенные соцвыплаты уже получили около 10 миллионов украинских пенсионеров.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Лазебная сообщила, что "гражданские" пенсии выросли в среднем почти на 360 гривен. Также в результате дополнительных пенсионных гарантий люди получили:

повышение результатов индексации до минимального предела 100 грн – 1,03 млн получателей;

ежемесячную доплату в размере 135 грн пенсионерам, пенсии которых не подпадают под индексацию – 0,66 млн. получателей;

проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет – 0,86 млн получателей;

проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте 80 лет и старше – 1,35 млн. получателей;

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Кроме того, доплату к минимальной пенсионной выплате в размере 2100 грн получило 1,05 млн. получателей. Еще 1,33 млн. украинцев доплатили 2 300 грн.

Также Марина Лазебная в результате индексации "военных" пенсий выплаты выросли в среднем на 787 гривен. По видам пенсий:

за выслугу лет повышения получили 368 333 получателя в среднем на 837 гривен;

за инвалидностью повышения получили 39 235 получателей в среднем на 995 гривен;

в случае потери кормильца повышения получили 79228 получателей в среднем на 451 гривен.

Также увеличены размеры минимальных пенсионных выплат участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относительно которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.

Пересчет пенсий проведен 4125 ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а средний размер повышения составил 790 гривен.

Средний размер повышения пенсий:

лицам с инвалидностью 1 группы составил 1163 гривны;

лицам с инвалидностью 2 группы составили 558 гривен;

лицам с инвалидностью 3 группы составили 879 гривен.