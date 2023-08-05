В Украине с 1 сентября сократят выплаты некоторой категории украинцев: кто под угрозой

Расходы будут учитываться начиная с августа 2023 года.

В Украине с 1 сентября будут работать новые правила для переселенцев. В частности, выплату сократят переселенцам, которые не будут отвечать новым требованиям к имущественному состоянию и расходам.

Об этом сообщил в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, расходы будут учитываться, начиная с августа 2023-го.

С сентября без помощи останутся те переселенцы, которые:

приобрели транспортное средство (механизм), с года выпуска которого прошло менее пяти лет, кроме определенных исключений;

приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, дом или другое недвижимое имущество (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете средства или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен;

приобрели безналично и/или налично иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.;

имеют в собственности жилье, часть жилья, расположенного на других территориях, чем на тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированные, площадью менее 13,65 м2 на одного члена семьи.

Также с 1 августа переселенцам, которые от 45 дней находятся за границей без веских причин, отменят выплату. Они перестанут считаться внутренне перемещенным лицом.

"Если человек... по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на внутренне перемещенные лица", – пояснила в эфире телемарафона заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Также правительство планирует повысить минимальный размер пособия по безработице.

Кроме того, в 2023 году многие украинские пенсионеры увидели значительный рост своих пенсий после ежегодного пересчета.

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