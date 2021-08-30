В Украине с 1 сентября в детсадах будут действовать новые ограничение: что разрешено и запрещено

В детсадах во время занятий маски не нужны.
В Украине из-за распространения коронавируса обновили правила для посещения дошкольных учебных заведений. В МОН объяснили, что можно, а что нет делать в детсадах.
Об этом говорится в документе Министерства образования и науки Украины.
Для родителей и дошкольников от 1 сентября ожидают следующие нововведения:
- Скриниг температуры будут проводить при входе в заведение, а не каждые 4 часа. Это касается и детей, и работников детсада.
- При признаках респираторной болезни или температуры более 37,2 — ребенка нужно изолировать и сообщить об этом родителям.
- Ребенка воспитатели должны встречать и отдавать родителям на улице, а не в помещении. Исключение — непогода.
- Помещение нужно проветривать перед работой. Воспитатели в игровой форме должны показывать на собственном примере дошкольникам, почему нужно мыть или обрабатывать антисептиком руки.
- Маски во время занятий не нужны.
Во время действия карантина в детсадах запрещено: играть мягкими игрушками, ходить в помещении в уличной обуви, проводить родительские собрания.
Также в МОН рекомендуют ограничить проведение совещаний и собраний среди педагогических работников.
Напомним, в Украине не будут выдавать бумажного свидетельства о начальном образовании.