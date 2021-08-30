В Украине с 1 сентября в детсадах будут действовать новые ограничение: что разрешено и запрещено

В Украине с 1 сентября в детсадах будут действовать новые ограничение: что разрешено и запрещено

В детсадах во время занятий маски не нужны.

В Украине из-за распространения коронавируса обновили правила для посещения дошкольных учебных заведений. В МОН объяснили, что можно, а что нет делать в детсадах.

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Об этом говорится в документе Министерства образования и науки Украины.

Для родителей и дошкольников от 1 сентября ожидают следующие нововведения:

Скриниг температуры будут проводить при входе в заведение, а не каждые 4 часа. Это касается и детей, и работников детсада.

При признаках респираторной болезни или температуры более 37,2 — ребенка нужно изолировать и сообщить об этом родителям.

Ребенка воспитатели должны встречать и отдавать родителям на улице, а не в помещении. Исключение — непогода.

Помещение нужно проветривать перед работой. Воспитатели в игровой форме должны показывать на собственном примере дошкольникам, почему нужно мыть или обрабатывать антисептиком руки.

Маски во время занятий не нужны.

Во время действия карантина в детсадах запрещено: играть мягкими игрушками, ходить в помещении в уличной обуви, проводить родительские собрания.

Также в МОН рекомендуют ограничить проведение совещаний и собраний среди педагогических работников.

Напомним, в Украине не будут выдавать бумажного свидетельства о начальном образовании.

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