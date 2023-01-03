В Украине с 14:00 начнут выключать электроэнергию – "Укрэнерго"

До 14:00 в Украине ограничения не применяли.

В Украине по состоянию на 11:00 3 января благодаря теплой и солнечной погоде потребление электроэнергии снижено, а производство повышено, поэтому ограничения не применяются. Однако с 14:00 начнут планово выключать свет.

На вечер в "Укрэнерго" прогнозируют постепенный рост потребления.

"Поэтому диспетчерский центр довел лимиты потребления в области на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме", — пояснили в национальной энергетической компании.

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Украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

В "Укрэнерго" также сообщили, что российская армия снова нанесла удары по энергообъектам на востоке и юге страны. В результате атаки есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих военных разрешений.

Напомним, в Киеве во вторник, 3 января, применяются экстренные отключения света. Тем временем Киевская область полностью обеспечена электроэнергией, отключений нет.

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