В Украине с 18 мая может наступить топливный коллапс: директор сети АЗС объяснил причину

Через четыре дня за границу перестанут пускать грузовики с водителями, не имеющими QR-кода из ТЦК.

В Украине с 18 мая может наступить топливный коллапс. Без пройденных комиссий в ТЦК и ВВК водителей могут не выпустить за границу по горюче-смазочным материалам.

Об этом рассказал директор сети АЗС Дмитрий Леушкин в эфире "Киев24".

"От 18 числа за границу перестанут пускать грузовики с водителями, не имеющими QR-кода. А такой код, как вы понимаете, это ТЦК и ВВК. Если такое случится, то у нас будет топливный кризис, так что уже на пороге. И этот вопрос меня сейчас беспокоит больше, чем новые акцизы, которые согласовали. Вы понимаете, что мы импортируем все. И если всего 5 процентов грузовиков останется на рейсе. Это будет коллапс", – сказал он.

По мнению Леушкина, прописать закон – это одно, а сделать его – это другое. "И это решать должен каждый водитель, ТЦК, а потом ВЛК. А потом, может, бронь, но это неточно. Вы понимаете, что между этим может быть. Две недели – это запас на АЗС. Максимум на две недели", – подчеркнул он.

Напомним, закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. Обновить данные необходимо в течение 60 дней, не дожидаясь повестки для этого. Что нужно знать и чего ждать военнообязанным – читайте в материале ТСН.ua.

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