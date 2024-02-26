В Украине с марта 10 миллионов пенсионерам увеличат пенсии: стало известно, на какую сумму

В Украине планируется повышение пенсий Увеличение планируется уже с первых дней весны и всего коснется 10 миллионов украинцев.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк.

“Очень важно, что во время действия военного положения, в условиях экономического кризиса, задержки средств Соединенных Штатов и других партнеров государство выполняет свои обещания прежде всего относительно сектора безопасности и на втором месте социальная программа, прежде всего пенсионное обеспечение. Действительно, уже с 1 марта будет действовать мартовское повышение пенсий на уровень инфляции. Оно коснется более 10 миллионов пенсионеров, вырастет в среднем более 300 грн”, — рассказал Михаил Цымбалюк.

По его словам, минимум пенсионеры получат 150 гривен, максимум – 1500 гривен. Важно, что это будут и военные пенсионеры, и те, кто получает минимальную пенсию.

“Формула пересчета будет производиться автоматически. Это еще раз говорит, что Пенсионный фонд Украины перешел на новейшие технологии исчисления пенсий. Она будет зависеть от выслуги лет, когда человек ушел на заслуженный отдых, какую зарплату он получал. Очень важно, что и в прошлом году, и в этом, повышение коснется государственных служащих, военных пенсионеров, а также лиц, ушедших на заслуженный отдых, работая в органах местного самоуправления. Также лица, пострадавшие в результате Чернобыльской аварии. Было много дискуссий, проблем удалось, чтобы и эта категория граждан получила индексацию”, — добавил народный депутат.

Он также добавил, что ожидалось больше процентов – ориентировочно до 12. Но правительство провело расчет и вышло в среднем 8-8,5%.

“Там учитывался уровень инфляции в прошлом году, средняя зарплата, минимальная зарплата и рост экономики. Все эти факторы позволяют поднять на такую сумму”, — подчеркнул Цымбалюк.

Напомним, что в Украине выплаты пенсий могут быть временно прекращены или отменены. В законодательстве прописаны причины, которые могут повлиять на это.

Читайте также: