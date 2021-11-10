В Украине с начала карантина обнаружено 425 тысяч нарушителей без масок

В Украине с начала карантина обнаружено 425 тысяч нарушителей без масок

Только в течение прошлой недели составили более двух тысяч админпротоколов.

С начала карантина в Украине обнаружила полиция 425 тысяч нарушителей без защитных масок.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

На минувшей неделе правоохранители составили более двух тысяч админпротоколов. Также за последние десять дней рейдовые группы, контролирующие соблюдение карантинных правил, выявили 400 фактов отсутствия необходимых COVID-документов.

Напомним, за пребывание без защитной маски в общественных местах грозит штраф – от 170 до 255 гривен. За подделку COVID-документов - от 17 тысяч до 170 тысяч гривен.

Как сообщалось, перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна, расширило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ). В случае отказа от прививки таким работникам грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

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