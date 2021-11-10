В Украине с начала карантина обнаружено 425 тысяч нарушителей без масок

Только в течение прошлой недели составили более двух тысяч админпротоколов.
С начала карантина в Украине обнаружила полиция 425 тысяч нарушителей без защитных масок.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
На минувшей неделе правоохранители составили более двух тысяч админпротоколов. Также за последние десять дней рейдовые группы, контролирующие соблюдение карантинных правил, выявили 400 фактов отсутствия необходимых COVID-документов.
Напомним, за пребывание без защитной маски в общественных местах грозит штраф – от 170 до 255 гривен. За подделку COVID-документов - от 17 тысяч до 170 тысяч гривен.
Как сообщалось, перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна, расширило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ). В случае отказа от прививки таким работникам грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.
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