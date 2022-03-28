В Украине с начала марта из-за сжигания сухостоя погибли восемь человек: фото

В Украине с начала марта из-за сжигания сухостоя погибли восемь человек: фото

Цена быстрой очистки участка от сухой растительности оказалась трагически несопоставимой.

В Украине с начала марта из-за сжигания сухостоя погибли восемь человек.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.

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Очередными жертвами пожаров в экосистемах Закарпатья стали два человека, погибших в минувшее воскресенье при сжигании сухостоя. В частности, трагические случаи произошли в с. Берегуйфалу Береговского района и с. Ключечки на Мукачевщине.

"В целом с начала месяца такие пожары унесли жизни восьми граждан. Цена быстрой очистки участка от сухой растительности оказалась трагически несопоставимой", — сообщает МВД.

Напомним, теперь сжигание сухой травы расценивается как диверсия — преступление, за которое можно получить наказание в виде заключения сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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