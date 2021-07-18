В Украине с начала недели утонули 97 человек: спасатели предупреждают об опасности

В Украине с начала недели утонули 97 человек: спасатели предупреждают об опасности

В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь к вое, будьте крайне осмотрительны и ответственны.

Летом украинцы активно отправляются к водоемам. Но такой отдых не всегда имеет успешный финал, и об этом свидетельствует печальная статистика гибели на водоемах.

В ГСЧС Украины акцентируют: стоит лишь на мгновение потерять бдительность, или легкомысленно отнестись к своему досугу, и уже существует риск для жизни и здоровья.

"С начала текущей недели (12-18 июля) вода унесла жизни 97 человек. Только за последние сутки, 17 июля, утонули 19 человек", — отмечают в службе спасения.

Во время отдыха у водоемов запрещено:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;

купаться в одиночестве;

использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.

Также помните, что надувной матрас достаточно сомнительное средство для плавания, тем более на море, где часто поднимается ветер. Нередко это приводит к трагическим последствиям, в частности к гибели.

Напомним, в озере близ города Рыбник на юге Польши утонул 52-летний гражданин Украины. Мужчина вместе с еще несколькими украинцами пошел к озеру поплавать в непредназначенном для этого месте.

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