В Украине с сентября вырастут стипендии: кто и сколько получит

В Украине с 1 сентября 2025 возрастут президентские академические стипендии.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Правительство утвердило изменения в постановление Кабмина №1047, предусматривающие значительное увеличение выплат для самых успешных учащихся, студентов и аспирантов.

Теперь ученики профессионально-технических заведений будут получать 6320 грн, студенты колледжей и техникумов — 7600 грн, студенты университетов — 10 000 грн, а аспиранты — 23 700 грн.

Гончаренко отмечает, что речь идет только о президентских стипендиях, а не обо всех видах выплат. Он также призвал правительство повысить обычные академические и социальные стипендии, которые сейчас составляют около 2100 грн., а повышенные — почти 3000 грн.

Экс-заместитель министра образования Михаил Винницкий рассказал, что в Верховной Раде рассматривают законопроект №10399, предусматривающий введение национальных стипендий на уровне минимальной зарплаты для самых успешных студентов. Если его примут, изменения могут вступить в силу уже в следующем году.

«Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, говорящий о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной планы», — отметил Винницкий.

Параллельно правительство планирует увеличить финансирование дошкольного образования и повысить зарплаты воспитателям, большинство из которых получают минимальную оплату труда.

Напомним, в Украине в последние годы сформировалась развитая система академической мобильности, позволяющая студентам учиться за границей в течение одного семестра по программам обмена. Эта возможность способствует их социализации и расширяет образовательные горизонты.

Впрочем, выехать на обучение могут не все — участие в программах академической мобильности в основном происходит на конкурсной основе. Сейчас заметное количество украинских студентов уже пользуется этой возможностью. Подобные поездки доступны и научно-педагогическим работникам и преподавателям, которые могут посещать международные конференции и проходить повышение квалификации.